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Инсайдеры рассказали, когда на самом деле Бен Аффлек расстался с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек мог расстаться с Дженнифер Лопес ещё в марте

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Кино

Актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес могли расстаться несколько месяцев назад. Об этом пишет "Page Six" со ссылкой на инсайдеров.

Бен Аффлек мог расстаться с Дженнифер Лопес ещё в марте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они сообщили, что супруги расстались ещё в марте. Однако Бен Аффлек не хотел рассказывать об этом, поскольку защищает право Дженнифер Лопес на личную жизнь. Известно, что в мае актёр перестал появляться с певицей на красных дорожках. При этом в том же месяце инсайдеры утверждали, что Бен Аффлек "снял розовые очки" по поводу брака. 

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр забрал личные вещи из совместного особняка с женой.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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