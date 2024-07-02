Инсайдеры рассказали, когда на самом деле Бен Аффлек расстался с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек мог расстаться с Дженнифер Лопес ещё в марте

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес могли расстаться несколько месяцев назад. Об этом пишет "Page Six" со ссылкой на инсайдеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они сообщили, что супруги расстались ещё в марте. Однако Бен Аффлек не хотел рассказывать об этом, поскольку защищает право Дженнифер Лопес на личную жизнь. Известно, что в мае актёр перестал появляться с певицей на красных дорожках. При этом в том же месяце инсайдеры утверждали, что Бен Аффлек "снял розовые очки" по поводу брака.

Ранее Pravda.Ru писала, что актёр забрал личные вещи из совместного особняка с женой.