В мировых СМИ появилась грустная новость о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили продать произведения искусства, которые ранее украшали их семейное гнездо.
Как сообщают источники, актёры показали ценные вещи коллекционерам и даже договорились о продаже дизайнерской мебели ещё в начале июня. Среди вещей, которые супруги приобрели ранее, были картины в стиле поп-арт, массивные хрустальные люстры, эксклюзивные стулья и другие роскошные предметы интерьера.
На этом фоне то, что папарацци запечатлели Бена с чемоданом, выходящим из их общего дома в чёрном, будто траурном, костюме, всё выглядит совсем печально.
Ранее Правда.ру писала, что Евгений Леонов предложил увековечить Джамбул в "Джентльменах удачи".
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.