Большая распродажа: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пустили с молотка произведения искусства, украшавшие их дом

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают картины и мебель из их семейного гнезда

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

В мировых СМИ появилась грустная новость о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили продать произведения искусства, которые ранее украшали их семейное гнездо.

Фото: YouTube канал John JLover by Скриншот видео YouTube канала John JLover, PDM

Как сообщают источники, актёры показали ценные вещи коллекционерам и даже договорились о продаже дизайнерской мебели ещё в начале июня. Среди вещей, которые супруги приобрели ранее, были картины в стиле поп-арт, массивные хрустальные люстры, эксклюзивные стулья и другие роскошные предметы интерьера.

На этом фоне то, что папарацци запечатлели Бена с чемоданом, выходящим из их общего дома в чёрном, будто траурном, костюме, всё выглядит совсем печально.

Ранее Правда.ру писала, что Евгений Леонов предложил увековечить Джамбул в "Джентльменах удачи".