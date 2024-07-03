"Только и делаю, что ежедневно мурлычу": стало известно, как сейчас живёт актёр Павел Майков

Павел Майков прославился благодаря сериалам "Бригада" и "Девушки с Макаровым". В фильмографии актёра более 80 ролей, однако в последнее время о нём почти ничего не слышно. Стало известно, что, несмотря на внешнее затишье, знаменитость продолжает активно работать в кино.
В этом году вышли два сериала с участием Майкова: "Она такая классная" и "Между нами лето". Сейчас идёт работа над фильмами "Большая земля", "Теория большой лжи" и "Папа миа". В последнем Майков играет отца, которого бывшая жена просит присмотреть за дочерью-школьницей. Эта задача ставит героя в тупик, ведь он не только сам по себе инфантильный разгильдяй, но и вообще никогда не видел дочь и не участвовал в её жизни.
Майков критически относится ко многим реалиям российской жизни. Так, актёр критиковал проведение парадов на 9 мая, поскольку он против того, чтобы романтизировать войну. Также Майков говорил о том, что из-за соцсетей россияне стали слишком скучно жить, а современное отечественное искусство оставляет желать лучшего.
В личной жизни у Майкова всё хорошо. Он женат на любимой Марии Саффо. Правда, путь к счастью был не таким уж и гладким, поскольку на момент судьбоносной встречи актёр состоял в браке, да и Мария не была свободна.
"Я же на самом деле белый и пушистый. Вы Машу мою спросите — я же только и делаю, что ежедневно мурлычу: "Прости, пожалуйста". Может, поэтому до сих пор мы вместе — уже 17 лет, вопреки печальным ожиданиям окружающих. Раньше она с моим другом Мишей Горевым жила, я был женат, растил сына. Из-за того что полюбил Машу и ушёл к ней, бывшая супруга запретила мне встречаться с сыном. Пришлось в суд обращаться. Но сердцу же не прикажешь", — говорил Майков в интервью "Экспресс-газете".
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