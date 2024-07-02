Народный артист РФ Владимир Матвеев скончался на 73-м году жизни

Скончался народный артист России Владимир Матвеев

В ночь на 2 июля скончался народный артист России Владимир Матвеев. Ему было 72 года. Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на Известия.

Фото: unsplash.com by Дэвид Монье, CC0

О смерти актёра сообщила его жена Юлия. По её словам, Владимир Матвеев умер скоропостижно, по неустановленной причине у него остановилось сердце. Дата и место прощания с народным артистом РФ станут известны позднее.

За свою карьеру Владимир Матвеев исполнил более 100 ролей в театре. Кроме того, он принимал участие во множестве проектов в сфере кино. Среди них — "Агент особого назначения", "Убойная сила", "Великая" и другие.