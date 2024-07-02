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Все было на такой крови замешано: почему Проклова сделала аборт от Олега Янковского

Елена Проклова рассказала, что избавилась от ребёнка Олега Янковского

1:44
Кино

Елена Проклова поделилась историей о том, как она закрутила роман с Олегом Янковским и сделала от него аборт.

Елена Проклова рассказала, что избавилась от ребёнка Олега Янковского
Фото: YouTube канал ЗА КУЛИСАМИ ЗВЁЗД by Скриншот видео YouTube канала ЗА КУЛИСАМИ ЗВЁЗД, PDM

Звезда фильма "Будьте моим мужем" не думает останавливаться с разоблачениями секретов личной жизни известных актёров. После неприглядной истории с Олегом Табаковым она решила поделиться подробностями своей связи с Янковским, который чуть не ушёл из семьи из-за неё. 

В свои молодые годы Елена, будучи одной из первых красавиц советского экрана, сводила с ума многих мужчин. Вот и Янковский не устоял перед её пленительным образом и завораживающим голосом. Четыре года он разрывался между семьёй и любовницей.

Олег был женат на её подруге актрисе Людмиле Зориной, когда влюбился в Елену. На тот момент его сыну Филиппу было 11 лет. Проклова призналась, что не хотела любой ценой добиваться от возлюбленного развода.

Актриса уверяет, что в тот момент она думала не только о себе, но и о близких Янковского, поскольку рождение ребёнка на стороне могло навредить его семье: сыну и жене. Кроме того, она не хотела усложнять свою собственную жизнь, рожая второго ребёнка да ещё и без без отца. Поэтому и решилась на аборт.

"Все было на такой крови замешано, что добавить в эту мясорубку еще одного маленького человека я не считала возможным. Родился бы ребенок, что бы было в семье у Олега — с его сыном, с женой, у него самого? Что было бы у меня?"

Ранее Правда. ру писала, для какой русской сказки понадобилась стотысячная армия и 11 тысяч лошадей.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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