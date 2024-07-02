От самоубийства спас муж: роль Прони Прокоповны в комедии "За двумя зайцами" стала проклятием для Криницыной

Маргарита Криницына чуть не покончила с собой из-за роли Прони Прокоповны

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Почитатели советского кино помнят яркий и гротескный образ Прони Прокоповны из комедии "За двумя зайцами".

Фото: commons.wikimedia.org by ЯдвигаВереск, CC BY-SA 4.0

Даже будучи привлекательной женщиной, Маргарита Криницына очень хорошо вжилась в роль невесты-дурнушки. Гримёры постарались на славу, придав огромный размер носу актрисы, налепив ей на щёку чудовищную родинку и завив её волосы в мелкие смешные кудряшки. Из Криницыной вышла идеальная Проня Прокоповна, на которой обанкротившийся Голохвостый решил жениться, чтобы поправить свои дела.

Как нередко бывает у актёров, эта роль настолько закрепилась за Криницыной, что режиссёры перестали видеть актрису в других амплуа. Теперь она ассоциировалась только с комедийными героинями, что доставляло ей огромные страдания, несмотря на обрушившуюся славу.

Криницыну узнавали на улицах, её героине вместе с неудачливым женихом Голохвостым в исполнении Олега Борисова был поставлен памятник, однако всё это казалось лишь насмешкой судьбы, ведь актриса хотела играть серьёзные роли. Режиссёры в упор не видели в ней драматического таланта.

Криницына чувствовала себя настолько невостребованной, что однажды даже попыталась покончить с собой, но, к счастью, её спас вовремя подоспевший муж. За всю жизнь она сыграла около ста ролей. В её фильмографии значатся такие ленты, как "Свадьба в Малиновке", "Бумбараш", "Инспектор уголовного розыска" и "Рождённая революцией".