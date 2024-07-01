Александр Ширвиндт получил приз за честь и достоинство на премии "Ника"

В столичном театре "Маска" состоялась церемония вручения престижной премии в сфере кино "Ника" за 2022 и 2023 годы. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0
Награда за лучший игровой фильм досталась картине Сергея Урсуляка "Праведник". Агентство ТАСС привело слова режиссёра во время вручения премии.
"Мне очень приятно, что я получил премию из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюблённых" в своё время во многом предопределила мою жизнь. И сразу же вслед за ней вышедшая книга "Парабола замысла". Я её перечитываю до сих пор", — заявил Сергей Урсуляк.
При этом награду вручили и в других категориях:
Лучшая режиссёрская работа — Сергей Урсуляк ("Праведник");
Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов ("За нас с вами");
Лучшая мужская роль — Александр Яценко ("Праведник");
Лучшая женская роль — Юлия Пересильд ("Вызов"), Юлия Снигирь ("За нас с вами");
Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис ("Сердце Пармы");
Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова ("За нас с вами");
Открытие года — Макар Хлебников ("Снегирь");
Лучший неигровой фильм — "Балабанов. Колокольня. Реквием";
Лучший анимационный фильм — "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков");
Лучшая операторская работа — Михаил Милашин ("Праведник");
Лучшая музыка к фильму — Эдуард Артемьев ("Нюрнберг");
Лучшая работа режиссёра монтажа — Маргарита Смирнова ("Праведник");
Лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков, Владимир Трапезников ("Сердце Пармы");
Лучшая работа художника по костюмам — Надежда Васильева, Ольга Михайлова ("По щучьему велению");
Лучшая работа звукорежиссёра — Андрей Худяков, Кирилл Бодров ("1993");
Специальный приз за честь и достоинство — Александр Ширвиндт;
Специальный приз за лучший сериал — "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Премию "Ника" учредили в 1988 году по инициативе режиссёра Юлия Гусмана. Награда не вручалась в 2022-м и 2023-м. Поэтому в 2024-м отметили победителей за 2 года.
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