В этом знаменитом фильме мог бы сняться Высоцкий, но его лишили роли из-за нелепого обвинения

Владимир Высоцкий сыграл множество ярких ролей в кино и театре, однако не все знают, что он мог бы сняться ещё в одном фильме, название которого у всех на слуху. В "Земле Санникова" бард мог бы исполнить роль офицера Крестовского, которая досталась Олегу Далю.
Высоцкий серьёзно готовился к съёмкам в "Земле Санникова" и даже написал несколько песен для фильма, но, как это часто бывало в Советском Союзе, вмешались чиновники и запретили его участие. Дело в том, что в одной программе на радио "Немецкая волна" Высоцкий был представлен как диссидент. Разумеется, после этого его срочно заменили на Даля, а написание музыки доверили композитору Александру Зацепину.
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