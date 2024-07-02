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В этом знаменитом фильме мог бы сняться Высоцкий, но его лишили роли из-за нелепого обвинения

В фильмографии Высоцкого могло быть одним знаменитым фильмом больше

1:03
Кино

Владимир Высоцкий сыграл множество ярких ролей в кино и театре, однако не все знают, что он мог бы сняться ещё в одном фильме, название которого у всех на слуху. В "Земле Санникова" бард мог бы исполнить роль офицера Крестовского, которая досталась Олегу Далю.

В фильмографии Высоцкого могло быть одним знаменитым фильмом больше
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, PDM

Высоцкий серьёзно готовился к съёмкам в "Земле Санникова" и даже написал несколько песен для фильма, но, как это часто бывало в Советском Союзе, вмешались чиновники и запретили его участие. Дело в том, что в одной программе на радио "Немецкая волна" Высоцкий был представлен как диссидент. Разумеется, после этого его срочно заменили на Даля, а написание музыки доверили композитору Александру Зацепину.

Сюжет "Земли Санникова" посвящён экспедиции, во время которой участники находят цветущую территорию посреди Арктики. Когда герои узнают, что вскоре произойдёт землетрясение, в результате которого этот оазис погибнет, они всеми силами стараются его спасти.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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