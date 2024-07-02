Светлана Ходченкова теперь далеко: стало известно, в какую страну актриса уехала с женихом

Светлана Ходченкова уехала с женихом на отдых за границу

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Актриса Светлана Ходченкова осуществила свою мечту. Ей очень хотелось побывать во Франции, и сейчас она отдыхает в этой стране со своим женихом. Они решили поехать не в Париж, а в Бордо, чтобы насладиться самыми живописными видами, каких в столице не найти.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, PDM

Ходченкова "заболела" Францией как раз благодаря жениху, который обожает велоспорт и выбирает самые красивые места для велопрогулок. Влюблённые разъезжают на велосипедах по пригороду Бордо, а по вечерам ужинают в местных ресторанах.

Звезда фильма "Благословите женщину" не выкладывает совместных фото с покорившем её сердце мужчиной. Она оберегает свою личную жизнь в том числе для того, чтобы поклонники обращали больше внимания на её творчество.

Поговаривают, что Ходченкова и её возлюбленный готовятся к свадьбе, которую собираются отметить тихо и в узком кругу.