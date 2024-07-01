Стартовали съёмки фильма "Баба Яга спасает Новый год" о противостоянии Деда Мороза и Снежной королевы

Баба Яга спасёт Новый год в фильме Карена Захарова и Армена Ананикяна

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

В Москве начались съёмки приключенческого семейного фильма "Баба Яга спасает Новый год", сиквела картины "Баба Яга спасает мир". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by Andy One, CC BY-SA 2.0

Премьера проекта запланирована на 26 декабря. В качестве режиссёров выступают Карен Захаров и Армен Ананикян. В фильме принимают участие Ян Цапник, Глафира Тарханова, Юлия Такшина и другие актёры.

Согласно сюжету, в прошлом Дед Мороз и Снежная королева были друзьями. Однако героиня украла магический артефакт, при помощи которого волшебник черпал силу. Он смог победить Снежную королеву и заточить в ледяную тюрьму. По прошествии тысячи лет мальчик Юра находит посох героини и освобождает её. Теперь Снежная королева мечтает отомстить Деду Морозу. Однако Баба Яга и другие сказочные персонажи приходят ему на помощь.