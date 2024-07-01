Актёр Александр Петров сделал татуировку имени жены в честь её дня рождения

Александр Петров сделал татуировку имени жены

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Александр Петров сделал татуировку имени жены Виктории в честь её дня рождения. Соответствующую фотографию актёр выложил в свой личный блог.

Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens, PDM

Татуировка расположена на левой стороне груди Александра Петрова. При этом артист признался в любви к супруге. Он подчеркнул, что всегда чувствует себя хорошо в её компании.

"Любимая жена! С днём рождения! С тобой всегда и везде хорошо, классно, круто, кайфово! Спасибо тебе за волшебство! Спасибо за счастье! Я тебя очень люблю!", — написал актёр.

Напомним, что Александр Петров и Виктория познакомились на улице. Через несколько встреч актёр позвал девушку замуж. В 2023 году пара сыграла свадьбу.