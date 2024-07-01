Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, как планирует завершить карьеру

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк призналась, что карьеру в кино хочет завершить в качестве режиссёра. Об этом пишет издание "People".
Актриса сообщила, что пока не желает им становиться, поскольку "не израсходовала большую часть актёрского мастерства".
"Безусловно, когда-то в будущем мне бы очень хотелось этим заняться. Я говорю серьёзно, потому что моё любимое занятие — помогать людям делать записи для прослушиваний. Мне это нравится, просто очень-очень. Но прямо сейчас я чувствую, что ещё не израсходовала большую часть актёрского мастерства, которое у меня внутри", — призналась звезда "Игры престолов".
Эмилия Кларк добавила, что режиссёру требуется несколько лет на создание одного проекта. Поэтому она предпочитает оставаться актрисой.
Ранее Эмилия Кларк рассказала о своём страхе. Она опасалась увольнения после инсультов.
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