Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, как планирует завершить карьеру

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк планирует стать режиссёром

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк призналась, что карьеру в кино хочет завершить в качестве режиссёра. Об этом пишет издание "People".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Актриса сообщила, что пока не желает им становиться, поскольку "не израсходовала большую часть актёрского мастерства".

"Безусловно, когда-то в будущем мне бы очень хотелось этим заняться. Я говорю серьёзно, потому что моё любимое занятие — помогать людям делать записи для прослушиваний. Мне это нравится, просто очень-очень. Но прямо сейчас я чувствую, что ещё не израсходовала большую часть актёрского мастерства, которое у меня внутри", — призналась звезда "Игры престолов".

Эмилия Кларк добавила, что режиссёру требуется несколько лет на создание одного проекта. Поэтому она предпочитает оставаться актрисой.

Ранее Эмилия Кларк рассказала о своём страхе. Она опасалась увольнения после инсультов.