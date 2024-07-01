Компания "Marvel" отклонила кандидатуры братьев Руссо на пост режиссёров "Мстителей 5"

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"Marvel" отказала братьям Руссо — они хотели стать режиссёрами "Мстителей 5"

0:49
Кино

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что режиссёрами фильма "Мстители 5" хотели стать братья Руссо ("Война бесконечности", "Финал"). Об этом пишет портал "World of Reel".

"Marvel" отказала братьям Руссо — они хотели стать режиссёрами "Мстителей 5"
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Тем не менее, продюсеры компании "Marvel" отказались от предложения. В качестве одной из основных причин решения выступил новый боевик братьев Руссо "Электрический штат" для "Netflix". Бюджет картины вырос до 370 миллионов долларов из-за забастовок в 2023 году и дальнейших пересъёмок. При этом должность режиссёра "Мстителей 5" может занять Шон Леви ("Дэдпул и Росомаха").

Съёмки фильма должны стартовать в 2025 году. Предположительно, "Мстители" станут дилогией. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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