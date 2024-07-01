Компания "Marvel" отклонила кандидатуры братьев Руссо на пост режиссёров "Мстителей 5"

"Marvel" отказала братьям Руссо — они хотели стать режиссёрами "Мстителей 5"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Инсайдер Джефф Снайдер рассказал, что режиссёрами фильма "Мстители 5" хотели стать братья Руссо ("Война бесконечности", "Финал"). Об этом пишет портал "World of Reel".

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Тем не менее, продюсеры компании "Marvel" отказались от предложения. В качестве одной из основных причин решения выступил новый боевик братьев Руссо "Электрический штат" для "Netflix". Бюджет картины вырос до 370 миллионов долларов из-за забастовок в 2023 году и дальнейших пересъёмок. При этом должность режиссёра "Мстителей 5" может занять Шон Леви ("Дэдпул и Росомаха").

Съёмки фильма должны стартовать в 2025 году. Предположительно, "Мстители" станут дилогией.