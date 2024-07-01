В России стартовала работа над мультфильмом "Дюймовочка"

В России создадут мультфильм "Дюймовочка"

Студия "Magic Factory" начала работать над полнометражным мультфильмом "Дюймовочка". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Фото: Travail personnel by Coyau, CC BY 3.0

В основу проекта положена одноимённая сказка Ханса Кристиана Андерсона. Картина будет выполнена в технике 3D с использованием разработок "Magic Factory". При этом, предположительно, в мультфильме появятся новые герои, а Дюймовочка столкнётся с препятствиями современного мира. Премьера состоится в 2026 году.

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