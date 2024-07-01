Заслуженный артист РФ Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии

Сергей Селин не унывает из-за отсутствия надбавки к пенсии за звание

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Сергей Селин заявил, что не переживает из-за отсутствия надбавки к пенсии. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia, PDM

Заслуженный артист России рассказал, что получает пенсию в размере 37 тысяч 500 рублей. Однако она не включает надбавку за звание. Сергей Селин объяснил, что его коллега по сериалу "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова стала депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга и смогла добиться надбавки только для народных артистов.

"У меня пенсия 37 тысяч 500 рублей. Добавку мне не платят. Насте Мельниковой всё-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный. Ну, ничего страшного. Я вышел на пенсию чуть позже — не в 60, а в 63. И получил пенсию наконец-то. Я не переживал по поводу того, какая у меня там будет сумма, поскольку заблаговременно позаботился о своём будущем, вот и всё. Кто-то может, кто-то нет это себе организовать. Я позаботился о своём будущем", — сообщил Сергей Селин.

Ранее Pravda.Ru писала о пенсии народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной.