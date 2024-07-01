Стартовали съёмки "Рождения империи" с Милошем Биковичем и Юлией Пересильд

Начались съёмки исторической драмы о Петре I — "Рождение империи". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра выступает Андрей Кравчук, а сценариста — Андрей Золотарёв. Ранее он работал над сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Известно, что главную роль в проекте исполняет Александр Горбатов. Кроме него в исторической драме снимаются Юлия Пересильд, Милош Бикович, Виктор Добронравов и другие актёры. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тульской областях, а также Москве.
Фильм выйдет на большие экраны в 2026 году. В нём покажут период жизни Петра I, когда он возвратился из Европы. Тогда ему пришлось вступить в противостояние с боярами, а впоследствии — в войну со Швецией за право выхода к морю.
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