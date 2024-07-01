Стартовали съёмки "Рождения империи" с Милошем Биковичем и Юлией Пересильд

Начались съёмки фильма "Рождение империи" с Милошем Биковичем

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Начались съёмки исторической драмы о Петре I — "Рождение империи". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by -Roge-, CC BY-SA 2.0

В качестве режиссёра выступает Андрей Кравчук, а сценариста — Андрей Золотарёв. Ранее он работал над сериалом "Слово пацана. Кровь на асфальте". Известно, что главную роль в проекте исполняет Александр Горбатов. Кроме него в исторической драме снимаются Юлия Пересильд, Милош Бикович, Виктор Добронравов и другие актёры. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тульской областях, а также Москве.

Фильм выйдет на большие экраны в 2026 году. В нём покажут период жизни Петра I, когда он возвратился из Европы. Тогда ему пришлось вступить в противостояние с боярами, а впоследствии — в войну со Швецией за право выхода к морю.