Актёр Панкратов-Чёрный рассказал, какой подарок хотел бы получить на юбилей

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Актёр Панкратов-Чёрный не представляет себя без ролей в кино

1:11
Кино

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный признался, что для него лучшим подарком в юбилейный год являются роли в кино. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Актёр Панкратов-Чёрный не представляет себя без ролей в кино
Фото: flickr.com by asenat29, CC BY 2.0

Актёр добавил, что ему тяжело не работать. По его мнению, если человек трудится, то дольше остаётся активным. Кроме того, он забывает про свои болезни.

"Очень рад, что снимается продолжение любимого народом сериала "По законам военного времени". Не работать я не могу. Не только потому, что денег не хватает. Просто без кино мне не прожить. И потом, я убеждён, что чем дольше человек работает, тем дольше будет оставаться активным. Работа мобилизует. И про болячки забываешь. Недаром говорят, что сцена лечит", — признался народный артист РФ.

Александру Панкратову-Чёрному 28 июня исполнилось 75 лет. За свою карьеру актёр принял участие во множестве проектов, среди которых есть картины "По законам военного времени", "Палата №6", "Наследник" и другие.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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