"Головоломка 2" стала первым проектом, который заработал 1 миллиард долларов в 2024 году

Сборы "Головоломки 2" достигли 1 миллиарда долларов — это рекорд 2024 года

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

"Головоломка 2" стала первым проектом, который собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов в 2024 году. Кроме того, мультфильм является 11-й картиной, которая когда-либо преодолевала знаковую отметку. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на издание Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что со дня премьеры "Головоломка 2" заработала 469,3 миллионов долларов в Северной Америке и 545,5 миллионов долларов за её пределами. При этом достижение отметки стало самым быстрым среди анимационных фильмов за историю.

Премьера "Головоломки 2" состоялась 14 июня. В картине показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.