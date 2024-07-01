Стало известно, какая картина возглавила кинопрокат в России за прошедшие выходные

Мультфильм "Три богатыря. Ни дня без подвига" снова стал лидером проката за выходные

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Спецвыпуск "Три богатыря. Ни дня без подвига" снова возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные. Соответствующие сведения опубликованы на сайте "Kinobusiness".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

За прошедший уикенд картина заработала 39,4 миллионов рублей. На втором месте оказался проект "Тур с Иванушками". Он собрал 18,6 миллионов рублей. Третью строчку заняла комедия "Бывший в помощь" с 17,9 миллионами рублей.

"Три богатыря. Ни дня без подвига" — спецвыпуск о приключениях богатырей. Он состоит из 3-х короткий историй, которые создали по случаю 20-летия франшизы. На прошлой неделе мультфильм тоже стал лидером проката за выходные.