Назло ничего не делал: что мешает Никите Кологривому достичь вершин в киноиндустрии

Никита Кологривый гордится своей внешностью

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана", продолжает удивлять пользователей интернета.

Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры, PDM

Он критикует коллег за недостаток способностей, а себя считает талантливым актёром. По мнению Никиты, его успеху в киноиндустрии мешает не только нестандартная внешность, но и устоявшийся образ идеального главного героя в головах режиссёров.

У самого же актёра есть некоторые внешние несовершенства, такие как неровный прикус и косоглазие. Тем не менее, Никита не собирается ничего менять в себе. Напротив, он гордится своими особенностями и считает их своей визитной карточкой.

"Я назло ничего не делал, хотя мне говорили. Эти зубы — моя отличительная черта, изюминка", — актёр планирует бороться только с асимметрией глаз.

Как бы то ни было, Никита сумел пробиться несмотря на свои недостатки. За последний год с его участием вышли такие фильмы, как "Слово пацана", "По щучьему велению", "Иван Васильевич меняет всё", "Чёрная весна". Его гонорары также впечатляют.

"Мне много платят. Стараюсь быстрее деньги растратить", — признаётся Никита.

Справедливости ради стоит отметить, что крупные зубы с щербинками не помешали достичь популярности Алле Пугачёвой и Николаю Караченцову, а гораздо более заметное косоглазие — Савелию Крамарову.

Ранее Правда.ру писала, чем обернулась идиотская шутка Никиты Кологривого.