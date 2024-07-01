Испугались меня: чем обернулась идиотская шутка Никиты Кологривого

Никита Кологривый боится, что его не позовут в продолжении сериала "Слово пацана"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Никита Кологривый всё-таки столкнулся с последствиями своих "гастролей" по заведениям родного города.

Фото: YouTube канал ОТС LIVE by Скриншот видео YouTube канала ОТС LIVE, PDM

Не так давно он устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска, за что был арестован и провёл неделю в СИЗО. После этого случая актёр осознал, что его поведение было неприемлемым.

"Что было на самом деле, я не помню. Это была странная, идиотская шутка с моей стороны", — говорит он.

Экзотическое чувство юмора сильно повлияло на карьеру актёра. Он признался, что некоторые режиссёры отказались от сотрудничества с ним и выразил уверенность, что в продолжении сериала "Слово пацана" его не позовут.

"Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, рекламные контракты… Испугались меня", — рассказал артист в одном из последних интервью.

Ранее Правда.ру писала, что власти Лос-Анджелеса решили судьбу последнего пристанища Мэрилин Монро.