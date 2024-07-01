Испугались меня: чем обернулась идиотская шутка Никиты Кологривого

Никита Кологривый всё-таки столкнулся с последствиями своих "гастролей" по заведениям родного города.
Не так давно он устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска, за что был арестован и провёл неделю в СИЗО. После этого случая актёр осознал, что его поведение было неприемлемым.
"Что было на самом деле, я не помню. Это была странная, идиотская шутка с моей стороны", — говорит он.
Экзотическое чувство юмора сильно повлияло на карьеру актёра. Он признался, что некоторые режиссёры отказались от сотрудничества с ним и выразил уверенность, что в продолжении сериала "Слово пацана" его не позовут.
"Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, рекламные контракты… Испугались меня", — рассказал артист в одном из последних интервью.
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