Власти Лос-Анджелеса решили судьбу последнего пристанища Мэрилин Монро

Власти Лос-Анджелеса присвоили статус исторического памятника дому Мэрилин Монро, чтобы защитить его от сноса.
Дом, построенный в 1929 году, находится в районе Брентвуд. В нём Мэрилин Монро прожила около полугода перед своей смертью. Там же она скончалась от передозировки лекарств в 1962 году.
"Это место было первым, которое она нашла и купила для себя и на собственные средства во время активной работы в 1962 году", — написала консерватория Лос-Анджелеса в своём предложении о признании дома достопримечательностью.
В итоге городской совет дал добро на присвоение статуса исторического памятника последнему пристанищу звезды Голливуда.
"Резиденция Мэрилин Монро в Брентвуде теперь является культурным достоянием!" — поспешили обрадовать поклонников Монро представители консерватории.
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