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Власти Лос-Анджелеса решили судьбу последнего пристанища Мэрилин Монро

В Лос-Анджелесе попросили признать дом Мэрилин Монро историческим памятником

1:07
Кино

Власти Лос-Анджелеса присвоили статус исторического памятника дому Мэрилин Монро, чтобы защитить его от сноса.

В Лос-Анджелесе попросили признать дом Мэрилин Монро историческим памятником
Фото: doctormacro.com by Сэм Шоу, PDM

Дом, построенный в 1929 году, находится в районе Брентвуд. В нём Мэрилин Монро прожила около полугода перед своей смертью. Там же она скончалась от передозировки лекарств в 1962 году.

"Это место было первым, которое она нашла и купила для себя и на собственные средства во время активной работы в 1962 году", — написала консерватория Лос-Анджелеса в своём предложении о признании дома достопримечательностью.

В итоге городской совет дал добро на присвоение статуса исторического памятника последнему пристанищу звезды Голливуда.

"Резиденция Мэрилин Монро в Брентвуде теперь является культурным достоянием!" — поспешили обрадовать поклонников Монро представители консерватории.

Ранее Правда.ру писала, что в США снимают фильм про похождения Хантера Байдена.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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