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"Такая была детская реакция": дочь Сергея Бодрова посмотрела в детстве "Брата" и задала отцу неожиданный вопрос

У дочери Бодрова была неожиданная реакция на фильм "Брат"

1:06
Кино

Сергей Бодров уделял внимание не только творчеству. В его жизни важное место занимала семья. Он старался быть заботливым отцом и проводить с детьми как можно больше времени, и у него это получалось, несмотря на загруженный график.

У дочери Бодрова была неожиданная реакция на фильм "Брат"
Фото: commons.wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

Дочь актёра Ольга Бодрова не очень хорошо помнит отца, ведь он погиб, когда она ещё была ребёнком, но некоторые моменты навсегда сохранились в её памяти. Ольга запомнила, как, будучи маленькой девочкой, смотрела вместе с отцом фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Она ещё не всё могла понимать и поэтому задавала во время просмотра неожиданные вопросы.

"Во время сцены на кладбище я спросила: "Папа, а почему идёт дождь, а ты без шапки?" Ну вот такая была детская реакция. А он там трупы таскает", — вспоминала дочь Бодрова.

Интересно, что "Брат" и "Брат 2" не слишком впечатлили Ольгу. Из тех фильмов, в которых снимался отец, ей гораздо больше понравились "Восток-Запад" и "Кавказский пленник".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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