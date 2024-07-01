"Такая была детская реакция": дочь Сергея Бодрова посмотрела в детстве "Брата" и задала отцу неожиданный вопрос

Сергей Бодров уделял внимание не только творчеству. В его жизни важное место занимала семья. Он старался быть заботливым отцом и проводить с детьми как можно больше времени, и у него это получалось, несмотря на загруженный график.
Дочь актёра Ольга Бодрова не очень хорошо помнит отца, ведь он погиб, когда она ещё была ребёнком, но некоторые моменты навсегда сохранились в её памяти. Ольга запомнила, как, будучи маленькой девочкой, смотрела вместе с отцом фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Она ещё не всё могла понимать и поэтому задавала во время просмотра неожиданные вопросы.
"Во время сцены на кладбище я спросила: "Папа, а почему идёт дождь, а ты без шапки?" Ну вот такая была детская реакция. А он там трупы таскает", — вспоминала дочь Бодрова.
Интересно, что "Брат" и "Брат 2" не слишком впечатлили Ольгу. Из тех фильмов, в которых снимался отец, ей гораздо больше понравились "Восток-Запад" и "Кавказский пленник".
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.