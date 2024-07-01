Создатель нашумевшего "Оленёнка" начал работу над новым сериалом "Львы", в котором поднял важный для всех мужчин вопрос

Не так давно в Сети прогремел сериал "Оленёнок", посвящённый истории бармена, мечтавшего стать комиком и столкнувшегося в своей жизни со сталкингом.
Поклонники надеялись на второй сезон полюбившегося сериала и были расстроены, узнав, что сценарист и исполнитель главной роли Ричард Гэдд не планирует снимать продолжение, однако в скором времени он точно порадует зрителей новым проектом.
Гэдд начал работу над сериалом под названием "Львы". Он будет посвящён двум братьям. Зрители смогут понаблюдать за их детством, взрослением, молодостью и зрелостью. В сериале будут подниматься вопросы о том, что означает мужественность и что такое быть мужчиной.
Пока не сообщается, какие актёры сыграют главные роли, но известно, что Гэдда не будет в их числе. На этот раз он решил быть лишь сценаристом и продюсером сериала.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.