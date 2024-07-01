Создатель нашумевшего "Оленёнка" начал работу над новым сериалом "Львы", в котором поднял важный для всех мужчин вопрос

Создатель нашумевшего сериала "Оленёнок" начал работу над новым проектом

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Не так давно в Сети прогремел сериал "Оленёнок", посвящённый истории бармена, мечтавшего стать комиком и столкнувшегося в своей жизни со сталкингом.

Фото: flickr.com by Russ, CC BY 2.0

Поклонники надеялись на второй сезон полюбившегося сериала и были расстроены, узнав, что сценарист и исполнитель главной роли Ричард Гэдд не планирует снимать продолжение, однако в скором времени он точно порадует зрителей новым проектом.

Гэдд начал работу над сериалом под названием "Львы". Он будет посвящён двум братьям. Зрители смогут понаблюдать за их детством, взрослением, молодостью и зрелостью. В сериале будут подниматься вопросы о том, что означает мужественность и что такое быть мужчиной.

Пока не сообщается, какие актёры сыграют главные роли, но известно, что Гэдда не будет в их числе. На этот раз он решил быть лишь сценаристом и продюсером сериала.