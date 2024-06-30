Фильм "Тихое место: День первый" установил рекорд франшизы с 53 млн долларов за первые дни в прокате США

"Тихое место: День первый" установил рекорд по сборам в США за выходные

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Несколько дней назад состоялась премьера хоррора "Тихое место: День первый". За первые выходные фильм собрал в США 53 миллиона долларов, что стало рекордом для франшизы.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, CC BY-SA 4.0

Бюджет хоррора составил 67 миллионов долларов. Чтобы окупить затраты и начать приносить прибыль, картине необходимо собрать не менее 135 миллионов долларов.

Фильм "Тихое место: День первый" повествует о двух героях, которые в результате трагических обстоятельств оказались в центре катастрофы в Нью-Йорке, когда на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж фильма составляет 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, ранее работавший над фильмом "Свинья" с Николасом Кейджем.