"Самый лучший день": какие факты вдохновили автора песни Дмитрия Нагиева

Фильм "Самый лучший день" сняли по пьесе Островского "Старый друг лучше новых двух"

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Музыкальная комедия "Самый лучший день" была создана на основе пьесы русского драматурга Николая Островского "Старый друг лучше новых двух".

Фото: YouTube канал d1monsilin by Скриншот видео YouTube канала d1monsilin, PDM

Песню, которую в фильме поёт Дмитрий Нагиев, написал музыкант из Барнаула Лев Шапиро. По словам автора, однажды он задумался о том, сколько времени прожил в часах, и высчитал, что это число составляет 300 тысяч. Оказалось, что в Солнечной системе существует такое же количество малых планет. Эти два факта вдохновили его на создание первых строк песни "Самый лучший день":

"Триста тысяч часов за спиною,

Триста тысяч планет надо мною"

В фильме также снялись такие известные актёры, как Юлия Александрова, Ольга Серябкина, Сергей Лавыгин, Инна Чурикова, Михаил Боярский и Елена Яковлева.

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