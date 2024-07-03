"Самый лучший день": какие факты вдохновили автора песни Дмитрия Нагиева

Музыкальная комедия "Самый лучший день" была создана на основе пьесы русского драматурга Николая Островского "Старый друг лучше новых двух".
Песню, которую в фильме поёт Дмитрий Нагиев, написал музыкант из Барнаула Лев Шапиро. По словам автора, однажды он задумался о том, сколько времени прожил в часах, и высчитал, что это число составляет 300 тысяч. Оказалось, что в Солнечной системе существует такое же количество малых планет. Эти два факта вдохновили его на создание первых строк песни "Самый лучший день":
"Триста тысяч часов за спиною,
Триста тысяч планет надо мною"
В фильме также снялись такие известные актёры, как Юлия Александрова, Ольга Серябкина, Сергей Лавыгин, Инна Чурикова, Михаил Боярский и Елена Яковлева.
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