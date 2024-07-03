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"Самый лучший день": какие факты вдохновили автора песни Дмитрия Нагиева

Фильм "Самый лучший день" сняли по пьесе Островского "Старый друг лучше новых двух"

1:02
Кино

Музыкальная комедия "Самый лучший день" была создана на основе пьесы русского драматурга Николая Островского "Старый друг лучше новых двух".

Фильм "Самый лучший день" сняли по пьесе Островского "Старый друг лучше новых двух"
Фото: YouTube канал d1monsilin by Скриншот видео YouTube канала d1monsilin, PDM

Песню, которую в фильме поёт Дмитрий Нагиев, написал музыкант из Барнаула Лев Шапиро. По словам автора, однажды он задумался о том, сколько времени прожил в часах, и высчитал, что это число составляет 300 тысяч. Оказалось, что в Солнечной системе существует такое же количество малых планет. Эти два факта вдохновили его на создание первых строк песни "Самый лучший день":

"Триста тысяч часов за спиною,
Триста тысяч планет надо мною"

В фильме также снялись такие известные актёры, как Юлия Александрова, Ольга Серябкина, Сергей Лавыгин, Инна Чурикова, Михаил Боярский и Елена Яковлева.

Ранее Правда.ру писала, что звезда "Папиных дочек" показала ребёнка, которого скрывала полгода. 

"Самый лучший день" - Клип из фильма "Самый лучший день"
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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