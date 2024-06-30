Том Круз посетил концерт рок-группы со звёздами картин "Миссия невыполнима" и "Секретные материалы"

Том Круз появился на рок-концерте в компании Джиллиан Андерсон

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Голливудский актёр Том Круз посетил концерт рок-группы "Coldplay" в Гластонбери. Об этом пишет "Daily Mail".

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Компанию актёру составили Саймон Пегг ("Миссия невыполнима") и Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"). Они расположились на ВИП-балконе. При этом папарацци заметили, что в ходе концерта актёры были счастливыми и иногда обменивались репликами. На мероприятие Том Круз надел чёрную рубашку, а Саймон Пегг — белую футболку и синюю куртку. В свою очередь, Джиллиан Андерсон выбрала коричневый блейзер в клетку.

Ранее Pravda.Ru писала, что Том Круз не видится с дочерью Сури из-за приверженности саентологии.