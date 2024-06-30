Том Круз посетил концерт рок-группы со звёздами картин "Миссия невыполнима" и "Секретные материалы"

Голливудский актёр Том Круз посетил концерт рок-группы "Coldplay" в Гластонбери. Об этом пишет "Daily Mail".
Компанию актёру составили Саймон Пегг ("Миссия невыполнима") и Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"). Они расположились на ВИП-балконе. При этом папарацци заметили, что в ходе концерта актёры были счастливыми и иногда обменивались репликами. На мероприятие Том Круз надел чёрную рубашку, а Саймон Пегг — белую футболку и синюю куртку. В свою очередь, Джиллиан Андерсон выбрала коричневый блейзер в клетку.
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