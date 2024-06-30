Роберт Паттинсон о своей роли в "Сумерках": отношение к книге, разочарования и влияние на его кинокарьеру

Роберт Паттинсон начал свою кинокарьеру в 18 лет, однако не смог достичь значительного успеха. Даже роль Седрика Диггори в фильмах о Гарри Поттере не принесла ему широкой известности.
Всё изменилось через четыре года, когда он получил роль Эдварда Каллена в фильме "Сумерки". Фильм стал культовым среди подростков, а химия между Паттинсоном и Кристен Стюарт была настолько сильной, что привела к их реальным отношениям.
После релиза первой части фильма Роберт стал суперзвездой, и его карьера начала стремительно развиваться. Однако актёр признался, что не любит персонажа Эдварда Каллена и сожалеет о том, что согласился на эту роль. Он описывал своего героя как престарелого вампира с интеллектом подростка и выразил низкое мнение о книге, на основе которой был снят фильм.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.