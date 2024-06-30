Размеры гонораров в российском кино: сколько получают знаменитости за съёмки в фильмах и сериалах

Тайны гонораров в российском кино: сколько получают актёры и режиссёры

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Считается, что в России актёры в кино не гонятся за деньгами, в отличие от Голливуда, где звёздам могут платить сотни тысяч долларов только за появление в кадре.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

В США зарплаты для знаменитостей первой величины действительно высоки. Однако и в России киноспециалисты получают приличные суммы. Новое исследование портала "Кинопоиск" рассказывает о размерах гонораров.

Например, актёры главных ролей могут рассчитывать на 50-150 тысяч рублей за одну смену. В художественных фильмах съёмки могут занимать от 10 до 20 смен, а иногда и больше — до 50-60 смен.

В сериалах гонорары намного скромнее: малобюджетные проекты оплачиваются примерно 10 тысячами рублей за смену. В стриминговых сервисах суммы выше — около 50 тысяч рублей за день.

Режиссёры в свою очередь получают значительно больше: за съёмки одного эпизода сериала они могут зарабатывать от 300 до 700 тысяч рублей, а известные специалисты — от 800 тысяч рублей и выше. В полнометражных фильмах гонорары достигают миллионов рублей, сообщает портал "Киноафиша".