Размеры гонораров в российском кино: сколько получают знаменитости за съёмки в фильмах и сериалах

Считается, что в России актёры в кино не гонятся за деньгами, в отличие от Голливуда, где звёздам могут платить сотни тысяч долларов только за появление в кадре.
В США зарплаты для знаменитостей первой величины действительно высоки. Однако и в России киноспециалисты получают приличные суммы. Новое исследование портала "Кинопоиск" рассказывает о размерах гонораров.
Например, актёры главных ролей могут рассчитывать на 50-150 тысяч рублей за одну смену. В художественных фильмах съёмки могут занимать от 10 до 20 смен, а иногда и больше — до 50-60 смен.
В сериалах гонорары намного скромнее: малобюджетные проекты оплачиваются примерно 10 тысячами рублей за смену. В стриминговых сервисах суммы выше — около 50 тысяч рублей за день.
Режиссёры в свою очередь получают значительно больше: за съёмки одного эпизода сериала они могут зарабатывать от 300 до 700 тысяч рублей, а известные специалисты — от 800 тысяч рублей и выше. В полнометражных фильмах гонорары достигают миллионов рублей, сообщает портал "Киноафиша".
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