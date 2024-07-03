Когда уйдём со школьного двора: стало известно, кто пел "Прощальный вальс". И это не Харатьян

"Прощальный вальс" из фильма "Розыгрыш" стал настоящим гимном выпускников

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Советский кинематограф подарил немало песен, которые стали частью нашей жизни. "Прощальный вальс" из фильма "Розыгрыш" 1977 года стал настоящим гимном выпускников. Музыку к этой песне написал Александр Флярковский, а слова — Алексей Дидуров.

Фото: YouTube канал ЕленаИюльская by Скриншот видео YouTube канала ЕленаИюльская, PDM

В фильме одну из главных ролей сыграл 15-летний Дмитрий Харатьян. Он справедливо полагает, что его пригласили в кино, потому что он умел петь и играть на гитаре.

Возможно, режиссёр фильма Владимир Меньшов тоже надеялся, что юные актёры сами споют эту песню. Он даже дал им возможность попробовать записать её, но когда стало ясно, что у школьников не получается, режиссёр пригласил ансамбль "Добры молодцы", и все вокальные партии исполнил солист коллектива Вячеслав Киселёв.

Помимо Харатьяна и Меньшова в фильме также сыграли Наталья Вавилова, Олег Табаков, Наталья Фатеева, Зиновий Гердт и другие актёры.

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