Когда уйдём со школьного двора: стало известно, кто пел "Прощальный вальс". И это не Харатьян

Советский кинематограф подарил немало песен, которые стали частью нашей жизни. "Прощальный вальс" из фильма "Розыгрыш" 1977 года стал настоящим гимном выпускников. Музыку к этой песне написал Александр Флярковский, а слова — Алексей Дидуров.
В фильме одну из главных ролей сыграл 15-летний Дмитрий Харатьян. Он справедливо полагает, что его пригласили в кино, потому что он умел петь и играть на гитаре.
Возможно, режиссёр фильма Владимир Меньшов тоже надеялся, что юные актёры сами споют эту песню. Он даже дал им возможность попробовать записать её, но когда стало ясно, что у школьников не получается, режиссёр пригласил ансамбль "Добры молодцы", и все вокальные партии исполнил солист коллектива Вячеслав Киселёв.
Помимо Харатьяна и Меньшова в фильме также сыграли Наталья Вавилова, Олег Табаков, Наталья Фатеева, Зиновий Гердт и другие актёры.
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