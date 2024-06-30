Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила желание сняться в кино

Фигуристка Алина Загитова хочет сняться в кино

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что готова сняться в кино. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: davecskatingphoto.com by David W. Carmichael, CC BY 3.0

Фигуристка призналась, что давно хотела принять участие в съёмках проекта. Алина Загитова добавила, что ей нравятся комедии.

"Давно такие мысли приходили мне в голову. Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился. Если будет классное предложение, я только "за". Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся", — рассказала она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Алина Загитова попросила поклонников поздравить её с важной сменой имиджа.