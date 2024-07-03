Лучший иностранный фильм: в какой стране зрители особенно полюбили "Зеркало" Андрея Тарковского

Фильм Тарковского "Зеркало" получил признание за рубежом

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Фильм "Зеркало" Андрея Тарковского - один из самых значимых и личных проектов в его карьере. Режиссёр говорил, что снял эту картину о своих близких и любви к ним.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

Роль в фильме исполнила Маргарита Терехова, которая внешне была очень похожа на мать Андрея Тарковского. Это стало одной из причин, по которой её пригласили на главную роль.

Критики были в восторге от картины, которая смогла вместить в себя столь разные и глубокие чувства автора.

"Зеркало" обрело популярность не только в родной стране, но и за её пределами. Особенно высоко его оценили в Италии, где фильм получил приз за лучший иностранный фильм.

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