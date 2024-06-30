Фильм "Байкеры": дата цифрового релиза, финансовые показатели и актёрский состав

Фильм "Байкеры" с Томом Харди выйдет на цифровых платформах 9 июля

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Студия Focus Features выпустит драму "Байкеры" на цифровых платформах 9 июля, сообщает портал WhenToStream. com.

Фото: commons.wikimedia.org by P. Lovell, CC BY-SA 2.0

Фильм дебютировал в международном прокате 21 июня, заработав всего 17,7 млн долларов при бюджете в 40 млн долларов. Режиссёр Джефф Николс ("Укрытие") рассказывает историю байкерского клуба на Среднем Западе в 1960-х годах. Постепенно участники клуба отходят от привычного образа жизни и начинают практиковать более мрачные ритуалы, что угрожает их свободе и существованию.

В фильме снялись Остин Батлер, Том Харди, Джоди Комер, Майкл Шеннон, Норман Ридус и другие.