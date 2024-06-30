Фильм "Байкеры": дата цифрового релиза, финансовые показатели и актёрский состав

Студия Focus Features выпустит драму "Байкеры" на цифровых платформах 9 июля, сообщает портал WhenToStream. com.
Фильм дебютировал в международном прокате 21 июня, заработав всего 17,7 млн долларов при бюджете в 40 млн долларов. Режиссёр Джефф Николс ("Укрытие") рассказывает историю байкерского клуба на Среднем Западе в 1960-х годах. Постепенно участники клуба отходят от привычного образа жизни и начинают практиковать более мрачные ритуалы, что угрожает их свободе и существованию.
В фильме снялись Остин Батлер, Том Харди, Джоди Комер, Майкл Шеннон, Норман Ридус и другие.
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