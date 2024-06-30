Популярный сериал "Предсказание" не будет продлён на 3-й сезон

Сериал "Предсказание" закрыли, несмотря на популярность ленты

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Сериал "Предсказание" не будет продлён, несмотря на многообещающий финал 2-го сезона. Об этом пишет агентство "InterMedia" со ссылкой на портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, CC BY-SA 3.0

Причина закрытия проекта пока не сообщается. Однако она не связана с популярностью ленты: на сайте "Rotten Tomatoes" рейтинг первого сезона составил 92%, а 2-го — 81%.

По сюжету "Предсказания" в городке Дирфилде неожиданно появляется автомат под названием "Морфо", который обещает каждому человеку раскрыть его потенциал. Когда герои узнают о нереализованных талантах, то начинают пробовать изменить свою жизнь. В картине приняли участие Крис О'Дауд, Габриэль Деннис, Элли Маки и другие актёры.