Актёр Морган Фриман выразил недовольство использованием его голоса искусственным интеллектом

Лауреат премии "Оскар" Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования его голоса искусственным интеллектом.
Актёр выразил благодарность своим поклонникам за предупреждение о мошенничестве с его личными данными.
"Спасибо моим невероятным фанатам за вашу бдительность и поддержку в борьбе с несанкционированным использованием голоса ИИ, имитирующего меня. Ваша преданность делу помогает подлинности и честности оставаться на первом месте. Благодарен", — написал Фриман в соцсети X.
Причиной беспокойства стал пользователь TikTok, притворявшийся племянницей Фримана и использовавший сгенерированный ИИ голос актёра в своих видео. Лицо Фримана также неоднократно применяли в дипфейках.
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