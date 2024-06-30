Актёр Морган Фриман выразил недовольство использованием его голоса искусственным интеллектом

Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования искусственного интеллекта

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Лауреат премии "Оскар" Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования его голоса искусственным интеллектом.

Фото: flickr.com by Nathan Congleton, CC BY-NC-SA 2.0

Актёр выразил благодарность своим поклонникам за предупреждение о мошенничестве с его личными данными.

"Спасибо моим невероятным фанатам за вашу бдительность и поддержку в борьбе с несанкционированным использованием голоса ИИ, имитирующего меня. Ваша преданность делу помогает подлинности и честности оставаться на первом месте. Благодарен", — написал Фриман в соцсети X.

Причиной беспокойства стал пользователь TikTok, притворявшийся племянницей Фримана и использовавший сгенерированный ИИ голос актёра в своих видео. Лицо Фримана также неоднократно применяли в дипфейках.