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Актёр Морган Фриман выразил недовольство использованием его голоса искусственным интеллектом

Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования искусственного интеллекта

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Кино

Лауреат премии "Оскар" Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования его голоса искусственным интеллектом.

Морган Фриман выразил недовольство по поводу использования искусственного интеллекта
Фото: flickr.com by Nathan Congleton, CC BY-NC-SA 2.0

Актёр выразил благодарность своим поклонникам за предупреждение о мошенничестве с его личными данными.

"Спасибо моим невероятным фанатам за вашу бдительность и поддержку в борьбе с несанкционированным использованием голоса ИИ, имитирующего меня. Ваша преданность делу помогает подлинности и честности оставаться на первом месте. Благодарен", — написал Фриман в соцсети X.

Причиной беспокойства стал пользователь TikTok, притворявшийся племянницей Фримана и использовавший сгенерированный ИИ голос актёра в своих видео. Лицо Фримана также неоднократно применяли в дипфейках.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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