Хотела тихой семейной жизни: как Бен Аффлек пытался вернуть свою первую любовь

Первая любовь Бена Аффлека бросила его из-за публичности

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Первой большой любовью Бена Аффлека была обычная девушка Шайенн Ротман. Они поддерживали отношения целых семь лет, с 1990 по 1997 год. Но затем она его бросила, осознав, что ей не по пути с настолько узнаваемым человеком, как Бен.

Фото: YouTube канал CelF by Скриншот видео YouTube канала CelF, PDM

"Он действительно пытался вернуть её после расставания, летом 1997 года, но она не хотела жить такой жизнью", — рассказывает источник.

52-летняя Шайенн Ротман предпочитает вести спокойную семейную жизнь. Она замужем за разработчиком программного обеспечения, у них трое детей подросткового возраста.

В собственном блоге, который она начала вести в 2008 году, Шайенн Ротман рассказала о своих путешествиях по западному побережью. В течение двадцати лет она переезжала с места на место. Женщина успела поработать учителем в Лос-Анджелесе, дровосеком в Такоме и медработником.

Кроме того, Шайенн была социальным работником в интернате и занималась литературной деятельностью в Лос-Анджелесе, где и встретила своего мужа Хейвена.

Сейчас Шайенн живёт в Калифорнии и больше не ведёт профили в социальных сетях, но продолжает делиться своими прогрессивными политическими взглядами на странице в Facebook.

Ранее Правда. ру писала, что режиссёра фильма "Любовь и голуби" хотели снять за пьянство на съёмочной площадке.