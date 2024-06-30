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Взгляд Квентина Тарантино на русское кино: что привлекло голливудского режиссёра в российских фильмах

Эти российские фильмы завоевали сердце Квентина Тарантино

1:02
Кино

Американский режиссёр Квентин Тарантино обладает глубокими знаниями о кинематографе, которыми он щедро делится со своими поклонниками, часто обсуждая фильмы, заслуживающие внимания, и те, которые его не стоят. Оказалось, что у него есть свои любимчики и среди русских картин — Тарантино внимательно следит за работами своих коллег из-за океана.

Эти российские фильмы завоевали сердце Квентина Тарантино
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Среди всех режиссёров Тарантино особенно выделяет Тимура Бекмамбетова, называя себя его фанатом. Ему особенно понравились фильмы "Ночной дозор" и "Гладиатрикс".

Что касается классики, то Тарантино предпочитает пересматривать фильмы Сергея Эйзенштейна. По его мнению, в "Александре Невском" была запечатлена лучшая сцена ледового побоища из всех возможных.

Увлечение русскими фильмами у Тарантино началось ещё в детстве. Тогда он с огромным интересом смотрел "Человека-амфибию", не подозревая, что этот фильм был снят в СССР.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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