Американский режиссёр Квентин Тарантино обладает глубокими знаниями о кинематографе, которыми он щедро делится со своими поклонниками, часто обсуждая фильмы, заслуживающие внимания, и те, которые его не стоят. Оказалось, что у него есть свои любимчики и среди русских картин — Тарантино внимательно следит за работами своих коллег из-за океана.
Среди всех режиссёров Тарантино особенно выделяет Тимура Бекмамбетова, называя себя его фанатом. Ему особенно понравились фильмы "Ночной дозор" и "Гладиатрикс".
Что касается классики, то Тарантино предпочитает пересматривать фильмы Сергея Эйзенштейна. По его мнению, в "Александре Невском" была запечатлена лучшая сцена ледового побоища из всех возможных.
Увлечение русскими фильмами у Тарантино началось ещё в детстве. Тогда он с огромным интересом смотрел "Человека-амфибию", не подозревая, что этот фильм был снят в СССР.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.