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Связаны одним поясом: что общего между Романом Курцыным и Александром Лыковым

Актёры Роман Курцын Александр Лыков достигли больших успехов в спорте

1:35
Кино

В детстве Роман Курцын занимался акробатикой. Став старше, он осознал, как важно уметь постоять за себя, особенно в лихие 90-е, на которые пришлась его юность. 

Актёры Роман Курцын Александр Лыков достигли больших успехов в спорте
Фото: YouTube канал Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, PDM

Мама будущего актёра работала секретарём-референтом в Высшем военном командном училище химической защиты. Роман часто заходил к ней на работу и однажды увидел объявление о наборе в секцию армейского рукопашного боя. В 17 лет Роман стал чемпионом России по армрестлингу. Позже он увлёкся карате и в 34 года получил чёрный пояс.

"Шёл к этому 10 лет. Чёрный пояс по каратэ, 2-ой дан", — сообщил он в своём блоге.

Звезда "Улиц разбитых фонарей" Александр Лыков в школьные годы получил серьёзную травму позвоночника. Врачи не давали хороших прогнозов, и он мог остаться инвалидом. Но Александр начал самостоятельно выполнять специальные упражнения для спины и смог встать на ноги.

Александр Лыков/ YouTube канал Главный Звездоман/Скриншот видео YouTube канала Главный Звездоман/public domain
Александр Лыков/ YouTube канал Главный Звездоман/Скриншот видео YouTube канала Главный Звездоман/public domain

Чтобы укрепить спину, он пошёл в спорт. Сначала это было плавание, затем он перешёл к биатлону и завоевал несколько медалей на юношеских соревнованиях. Довольно трудно себе представить, но позже он всерьёз увлёкся карате и тоже получил чёрный пояс.

Ранее Правда.ру писала, что Георгий Милляр в двадцатиградусный мороз спас "Морозко" из воды.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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