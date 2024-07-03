Связаны одним поясом: что общего между Романом Курцыным и Александром Лыковым

В детстве Роман Курцын занимался акробатикой. Став старше, он осознал, как важно уметь постоять за себя, особенно в лихие 90-е, на которые пришлась его юность.
Мама будущего актёра работала секретарём-референтом в Высшем военном командном училище химической защиты. Роман часто заходил к ней на работу и однажды увидел объявление о наборе в секцию армейского рукопашного боя. В 17 лет Роман стал чемпионом России по армрестлингу. Позже он увлёкся карате и в 34 года получил чёрный пояс.
"Шёл к этому 10 лет. Чёрный пояс по каратэ, 2-ой дан", — сообщил он в своём блоге.
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Александр Лыков в школьные годы получил серьёзную травму позвоночника. Врачи не давали хороших прогнозов, и он мог остаться инвалидом. Но Александр начал самостоятельно выполнять специальные упражнения для спины и смог встать на ноги.
Чтобы укрепить спину, он пошёл в спорт. Сначала это было плавание, затем он перешёл к биатлону и завоевал несколько медалей на юношеских соревнованиях. Довольно трудно себе представить, но позже он всерьёз увлёкся карате и тоже получил чёрный пояс.
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