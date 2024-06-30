Шэннен Доэрти рассказала о борьбе с онкологией: актриса переживает трудности и находит поддержку в семье

Актрисе Шэннен Доэрти, которой 53 года, в настоящее время предстоит трудная терапия. Она призналась, что её состояние ухудшается с каждым днём. Эмоциональная нестабильность, с которой она сталкивается во время лечения, только усугубляет ситуацию. Шэннен чувствует себя одинокой и переживает, что из-за болезни может так и не найти своё счастье.
"Это ужасно тяжело, ведь мало кто хочет связываться с человеком, у которого есть что-то вроде "срока годности". Я думаю, большинство мужчин не способны вынести такое испытание", — отметила Доэрти в своём последнем интервью.
Шэннен находится на четвёртой стадии онкологии, и прогнозы врачей не слишком обнадёживают. Из-за плохого самочувствия она вынуждена приостановить работу, а доходы от старых проектов быстро иссякают. Большую часть времени Шэннен проводит дома, а главная опора для неё - её мать.
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