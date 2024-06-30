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Шэннен Доэрти рассказала о борьбе с онкологией: актриса переживает трудности и находит поддержку в семье

Шэннен Доэрти рассказала о своей болезни: "Это ужасно тяжело"

1:01
Кино

Актрисе Шэннен Доэрти, которой 53 года, в настоящее время предстоит трудная терапия. Она призналась, что её состояние ухудшается с каждым днём. Эмоциональная нестабильность, с которой она сталкивается во время лечения, только усугубляет ситуацию. Шэннен чувствует себя одинокой и переживает, что из-за болезни может так и не найти своё счастье.

Шэннен Доэрти рассказала о своей болезни: "Это ужасно тяжело"
Фото: commons.wikimedia.org by Thebry260, CC BY-SA 4.0

"Это ужасно тяжело, ведь мало кто хочет связываться с человеком, у которого есть что-то вроде "срока годности". Я думаю, большинство мужчин не способны вынести такое испытание", — отметила Доэрти в своём последнем интервью.

Шэннен находится на четвёртой стадии онкологии, и прогнозы врачей не слишком обнадёживают. Из-за плохого самочувствия она вынуждена приостановить работу, а доходы от старых проектов быстро иссякают. Большую часть времени Шэннен проводит дома, а главная опора для неё - её мать.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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