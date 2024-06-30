Актёр Энди Сёркис рассказал, когда стартуют съёмки "Бэтмена 2"

Съёмки фильма "Бэтмен 2" стартуют в начале 2025 года

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Энди Сёркис подтвердил, что съёмки фильма "Бэтмен 2" начнутся в начале 2025 года. Об этом пишет портал "Popverse".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По словам Энди Сёркиса, сейчас Мэтт Ривз работает над сценарием предстоящей картины. Актёр добавил, что очень ждёт возвращения к роли Альфреда Пенниуорта.

"По большей части я мало что знаю о фильме. Кроме того, что мы вроде бы должны начать съёмки в начале следующего года. Я знаю, что Мэтт действительно усердно работает над сценарием. Мне понравилось работать с Робертом Паттинсоном, и я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть Альфреда", — рассказал Энди Сёркис.

Премьера "Бэтмена 2" должна состояться 2 октября 2026 года. Известно, что в проекте кроме Энди Сёркиса примут участие Роберт Паттинсон и Джеффри Райт.