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Актриса Агата Муцениеце отстояла свою роль в фильме "Тур с Иванушками" в ответ на критику блогера о его качестве

Агата Муцениеце высказалась по поводу негативной критики фильма "Тур с Иванушками"

1:11
Кино

Российская актриса Агата Муцениеце отреагировала на критику после выхода фильма "Тур с Иванушками", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Агата Муцениеце высказалась по поводу негативной критики фильма "Тур с Иванушками"
Фото: runews24.ru by Womanhit, PDM

Кинокомедия рассказывает о творческом пути группы "Иванушки International" в 90-е годы через призму трёх подруг-поклонниц, отправляющихся в тур по югу страны за своими идолами.

Несмотря на ожидания вызвать положительные эмоции у зрителей, не все оценили фильм и роль Агаты в нём.

"Мне все скидывают какую-то женщину, которая говорит, что фильм плохой, что он ей не понравился, что она ушла из кинотеатра, что это дерьмо и ходить на него не надо. Что я могу сказать… Такое бывает. Фильм не зашёл человеку, ничего плохого в этом нет. 90% людей, которые смотрят, им фильм очень нравится, он вызывает ностальгические эмоции, затрагивает важные струны их души", — высказалась актриса.

Актриса также подтвердила, что осталась довольна итоговым результатом своей работы и приложила максимум усилий для успешного исполнения главной роли, сообщает runews24.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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