Однолюб: трагическая история Лиама Нисона и Наташи Ричардсон

Лиам Нисон, потеряв жену, посвятил себя работе и детям

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Ирландский актёр Лиам Нисон и Наташа Ричардсон были вместе 16 счастливых лет. Их отношения напоминали настоящую сказку, пока не произошла трагедия.

Фото: YouTube канал ТОЧКА ЗРЕНИЯ by Скриншот видео YouTube канала ТОЧКА ЗРЕНИЯ, PDM

После знакомства с молодой актрисой в 1993 году Лиам не спешил делать ей предложение, потому что считал себя убеждённым холостяком. До встречи с Наташей, дочерью режиссёра Тони Ричардсона и актрисы Ванессы Редгрейв, он был в отношениях с такими красотками, как Джулия Робертс, Хелен Миррен и Брук Шилдс, но дело до свадьбы так и не дошло.

"Наташа подарила мне новый мир, о котором я и мечтать не мог. Мы встретились, когда мне было 40, а ей 29. Она была замужем, но неудачно. Я же был убежденным холостяком… Не верил, что способен стать семьянином. Но чудо случилось!" — рассказывал Лиам.

В 2009 году Лиам потерял любимую жену в результате несчастного случая. Наташа получила тяжёлую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах без шлема на трассе для новичков в канадской провинции Квебек.

В нью-йоркской больнице врачи диагностировали смерть мозга. Семья актрисы приняла решение отключить её от аппарата жизнеобеспечения. 18 марта 2009 года Наташа Ричардсон, известная по фильму "Ловушка для родителей", в котором она сыграла с маленькой Линдси Лохан, ушла из жизни. Ей Было 45 лет.

После этой трагедии Лиам Нисон решил посвятить себя работе и детям, больше не связывая свою судьбу с кем-либо. Нисон обещал своей супруге, что сделает всё возможное, чтобы войти в историю кинематографа. И он сдержал своё слово.

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