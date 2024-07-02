Раскрыта тайна фирменных усов Александра Панкратова-Чёрного

Александр Панкратов-Чёрный в детстве мечтал стать клоуном

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Детство Александра Панкратова-Чёрного нельзя назвать счастливым. Его мать с трудом обеспечивала семью на свою зарплату, и у мальчика было очень мало игрушек. Зато у него была богатая фантазия.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

С самого раннего возраста он устраивал импровизированные концерты и смешил родственников и гостей своими шутками. Мальчик очень хотел стать клоуном, но его мама настойчиво отговаривала сына от этой идеи. Она предлагала ему подумать о карьере военного, ведь офицерам государство гарантировало достойную жизнь.

К тому же, женщина считала своего сына непривлекательным. Дело в том, что однажды его укусила собака, оставив на губе заметный шрам. Со временем Панкратов начал скрывать его с помощью усов, которые и стали его визитной карточкой.

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