Неудачи на съёмочной площадке: как Роберта Паттинсона вырезали из фильма "Ярмарка тщеславия"

Скрытая правда о дебюте Паттинсона: роль, которую никто не увидел

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Первой ролью в карьере Роберта Паттинсона стало участие в историческом фэнтези "Кольцо Нибелунгов", где он появился в эпизодической роли. Однако его дебют мог состояться намного раньше.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0

Оказалось, что Паттинсон снимался в фильме "Ярмарка тщеславия" вместе с Джеймсом Пьюрфоем и Риз Уизерспун. Ему досталась небольшая эпизодическая роль, но когда он пришёл в кинотеатр, то обнаружил, что режиссёр полностью вырезал его из фильма.

Это неожиданное решение создателей картины потрясло молодого актёра. Однако вскоре директор по кастингу, которая проводила прослушивание Паттинсона, снова связалась с ним. Чувствуя вину за то, что его убрали из фильма, она предложила ему попробовать себя в роли Седрика Диггори в четвёртом фильме о Гарри Поттере. В итоге, именно эта роль стала поворотным моментом в его карьере: уже через два года он получил главную роль в "Дневнике плохой мамаши", а ещё через год — в "Сумерках", сообщает "Киноафиша".