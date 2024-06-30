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Актёр Бен Аффлек забрал свои вещи из особняка, в котором жил с женой

Бен Аффлек забрал свои вещи от Дженнифер Лопес

1:03
Кино

Голливудский актёр Бен Аффлек забрал свои вещи из особняка, в котором жил вместе с женой Дженнифер Лопес. Об этом пишет "People".

Бен Аффлек забрал свои вещи от Дженнифер Лопес
Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Издание уточняет, что Бен Аффлек перевёз вещи в арендованный дом. В то время певица находилась на отдыхе в Италии. При этом инсайдер сообщил, что сейчас актёр сфокусирован на работе.

"Бен продолжает жить в апартаментах, которые снимает в Брентвуде. Он проживает там уже около 2-х месяцев. Кажется, он в порядке. Он каждый день проводит в своём офисе и в целом сфокусирован на работе. Также он проводит много времени со своими детьми", — рассказал источник.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в 2002 году. Однако затем они расстались. Впоследствии их роман возобновился. В 2022-м пара заключила брак. Тем не менее, в мае этого года появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека есть серьёзные проблемы. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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