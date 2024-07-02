Не станет мужем, повешусь на люстре: как Людмила Поргина встретила Николая Караченцова

Людмила Поргина влюбилась в Караченцова с первого взгляда

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Николай Караченцов и Людмила Поргина познакомились в 1973 году, когда юная выпускница Школы-студии МХАТ пришла в театр "Ленком" на спектакль "Музыка на одиннадцатом этаже".

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

"Я влюбилась в него с первого взгляда", — вспоминает Людмила Поргина.

Актриса вспоминает, что тогда на сцену из-за кулис выбежал "на сцену из-за кулис вылетело нечто орущее, лохматое, с огромными зубами". Это был Николай Караченцов. Тогда Людмила решила для себя:

"Если он не станет моим мужем, свою жизнь я могу считать бессмысленной, пойду и повешусь на люстре"

1 августа 1975 года они поженились. Ради своего талантливого мужа Людмила Поргина была готова пожертвовать карьерой. Её не смущала роль хранительницы очага и матери ребёнка известного актёра. Долгое время ей приходилось ухаживать за больной свекровью, которая с первого взгляда невзлюбила её.

После судьба сложилась так, что эта любящая женщина до самого конца оставалась рядом с Караченцовым в самые трудные для него времена после аварии. Людмила единственная, кто не давал забыть про актёра и при любой возможности вносила в его жизнь радость общения не только в кругу семьи, но и с публикой и коллегами.

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