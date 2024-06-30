Стало известно, сколько заработал мультфильм "Головоломка 2" за 16 дней проката

Сборы "Головоломки 2" превысили результат первой части мультфильма

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" от студии "Pixar" превысили результат первой части картины. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Сообщается, что проект заработал в мировом прокате 863,1 миллиона долларов. Такого результата картина достигла за 16 дней показов — премьера состоялась 14 июня. В свою очередь, первая часть мультфильма собрала 859 миллионов долларов.

Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.