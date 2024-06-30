Стало известно, сколько заработал мультфильм "Головоломка 2" за 16 дней проката

Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" от студии "Pixar" превысили результат первой части картины. Об этом пишет портал "Deadline".
Сообщается, что проект заработал в мировом прокате 863,1 миллиона долларов. Такого результата картина достигла за 16 дней показов — премьера состоялась 14 июня. В свою очередь, первая часть мультфильма собрала 859 миллионов долларов.
Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.
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