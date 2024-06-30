Стало известно, сколько заработал мультфильм "Головоломка 2" за 16 дней проката

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Сборы "Головоломки 2" превысили результат первой части мультфильма

0:47
Кино

Кассовые сборы мультфильма "Головоломка 2" от студии "Pixar" превысили результат первой части картины. Об этом пишет портал "Deadline".

Сборы "Головоломки 2" превысили результат первой части мультфильма
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, PDM

Сообщается, что проект заработал в мировом прокате 863,1 миллиона долларов. Такого результата картина достигла за 16 дней показов — премьера состоялась 14 июня. В свою очередь, первая часть мультфильма собрала 859 миллионов долларов.

Напомним, что в "Головоломке 2" показали подростковый период жизни главной героини Райли Андерсон. В это время к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавляются новые эмоции — Зависть, Смущение и Скука.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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