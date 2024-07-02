Будьте моим мужем: женитьба на спор подарила Сергею Маковецкому 40 лет семейного счастья

Сергей Маковецкий 40 лет женат на женщине намного старше его

1:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Сергей Маковецкий встретил свою будущую жену Елену Демченко, когда ему было 25 лет, а ей — 42. Она работала в театре, где он тогда служил. Елена была разведена и одна воспитывала сына от первого брака.

Фото: YouTube канал Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана" by Скриншот видео YouTube канала Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана", PDM

Однажды режиссёр Станислав Говорухин пошутил, что никто не захочет жениться на Елене. Она же поспорила с ним, что выйдет замуж за первого встречного мужчину. В тот момент мимо проходил Сергей Маковецкий. Елена остановила его и спросила, согласен ли он на ней жениться. Актёр поддержал шутку и дал утвердительный ответ, пообещав, что "на майские" они поженятся. Кто знал, что так и случится…

Несмотря на то, что сначала разница в возрасте в целых 18 лет очень смущала Елену, она не смогла устоять перед обаянием молодого человека и спустя полгода согласилась действительно стать его женой.

"Сережа младше меня. И я сначала из-за этого переживала. Но как-то мгновенно к нему приросла и жизни уже не представляла без него. А потом поняла: мы созданы друг для друга! Мой муж питается моим опытом полезным, жизненным. А я рядом с ним чувствую себя моложе. Говорю ему: "Ты — моя пластическая операция!" Он меня словно омолаживает", — объясняет Елена.

В этом браке у них не появилось общих детей, но актёр стал вторым отцом для сына Елены. Так давний шуточный спор подарил им 40 лет счастливой семейной жизни.

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