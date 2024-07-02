Будьте моим мужем: женитьба на спор подарила Сергею Маковецкому 40 лет семейного счастья

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Сергей Маковецкий 40 лет женат на женщине намного старше его

1:45
Кино

Сергей Маковецкий встретил свою будущую жену Елену Демченко, когда ему было 25 лет, а ей — 42. Она работала в театре, где он тогда служил. Елена была разведена и одна воспитывала сына от первого брака.

Сергей Маковецкий 40 лет женат на женщине намного старше его
Фото: YouTube канал Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана" by Скриншот видео YouTube канала Журнал "Советское Кино" & "Зеркало Экрана", PDM

Однажды режиссёр Станислав Говорухин пошутил, что никто не захочет жениться на Елене. Она же поспорила с ним, что выйдет замуж за первого встречного мужчину. В тот момент мимо проходил Сергей Маковецкий. Елена остановила его и спросила, согласен ли он на ней жениться. Актёр поддержал шутку и дал утвердительный ответ, пообещав, что "на майские" они поженятся. Кто знал, что так и случится…

Несмотря на то, что сначала разница в возрасте в целых 18 лет очень смущала Елену, она не смогла устоять перед обаянием молодого человека и спустя полгода согласилась действительно стать его женой.

"Сережа младше меня. И я сначала из-за этого переживала. Но как-то мгновенно к нему приросла и жизни уже не представляла без него. А потом поняла: мы созданы друг для друга! Мой муж питается моим опытом полезным, жизненным. А я рядом с ним чувствую себя моложе. Говорю ему: "Ты — моя пластическая операция!" Он меня словно омолаживает", — объясняет Елена.

В этом браке у них не появилось общих детей, но актёр стал вторым отцом для сына Елены. Так давний шуточный спор подарил им 40 лет счастливой семейной жизни.

Ранее Правда.ру писала, что Дэвид Финчер переснимет корейский сериал "Игра в кальмара" в формате фильма.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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