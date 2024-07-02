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Такая профессия: Киану Ривз неинтересен людям как личность

Киану Ривз рассказал, что боится иметь детей

1:16
Кино

По-гавайски имя Киану Ривза означает "прохладный ветер над горами". Его отец был наполовину гавайцем, наполовину китайцем, а мать — англичанкой.

Киану Ривз рассказал, что боится иметь детей
Фото: YouTube канал Кинопоиск Экстра by Скриншот видео YouTube канала Кинопоиск Экстра, PDM

В детстве у Киану и его сестры Ким были проблемы с чтением и речью — диcлексия, что многие считают причиной его замкнутости. К тому же Киану боится иметь детей, потому что этот мир просто пугает его. Однако он верит, что способен влюбиться настолько сильно, что уже не будет важно, что ждёт его впереди.

Известно, что Киану снискал себе славу хорошего парня и в кино и в жизни. Его не привлекает показуха и роскошь. Трудолюбие, талант и простота в общении сделали его легендой.  Но Ривз ведёт очень закрытый образ жизни и мало рассказывает о себе.

"Я отдаю себе отчет в том, что неинтересен людям как человек, как личность. Я интересен только как актёр. Что поделаешь, такая профессия. Вот пускай про меня и знают только то, что относится к моей работе.", — считает Киану Ривз.

Ранее Правда.ру писала, что вышел тизер комедии "Василий", где Александр Петров выживает в Мексике.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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