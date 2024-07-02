Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула

Фильм "Джентльмены удачи" вышел на экраны в 1971 году и сразу же завоевал любовь зрителей. Особенно полюбились зрителям герои Доцент, Косой и Али-Баба.
Евгений Леонов, который играл Доцента, побывал в городе Джамбул незадолго до съёмок фильма. Именно он предложил увековечить этот город в фильме.
А в 2006 году, к 35-летию фильма, в казахстанском Джамбуле (ныне Тараз) установили памятник Доценту, Косому и Али-Бабе. Но вскоре после установки памятник был снесён и отправлен на свалку. Сейчас о нём напоминают только слабые голоса в поддержку сбора средств на восстановление.
Общественность неоднократно поднимала вопрос о судьбе скульптуры. Предлагалось установить её у вокзала, в парке или в центре города. Но администрация города игнорировала запросы.
В итоге местные власти просто отвезли памятник на территорию мусоросборочной компании. Один из горожан нашёл его там. То, что он сфотографировал, шокировало всех: осталась только часть — герой Евгения Леонова, восседающий на верблюде.
Сначала в социальных сетях предположили, что это сделали вандалы. Но потом возникли другие правдоподобные версии: возможно, памятник повредили при демонтаже или же исчезнувшие герои украшают двор какого-нибудь частного дома.
А между тем скульптура могла стать достопримечательностью города. Многие туристы были разочарованы тем, что им больше не удастся сфотографироваться с любимыми героями.
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